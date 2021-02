Caprioli passeggiano sulla rotatoria | increduli gli automobilisti a Ponsacco

(Di martedì 16 febbraio 2021), 16 febbraio 2021 " Tresu una. In un freddo pomeriggio di febbraio qualcuno avvista i tre animali selvatici passeggiare tranquillamente a pochissima distanza ...

qn_lanazione : Caprioli a passeggio sulla rotatoria in pieno giorno: increduli gli automobilisti a #Ponsacco -

Ultime Notizie dalla rete : Caprioli passeggiano

La Nazione

Ponsacco,su una rotatoria in pieno ...Chi si trova alla finestra attiva subito il cellulare e fa partire le riprese finché i, dopo aver attentamente attraversato la strada, non si allontanano indisturbati. Una scena ...Ponsacco, 16 febbraio 2021 – Tre caprioli su una rotatoria a Ponsacco. In un freddo pomeriggio di febbraio qualcuno avvista i tre animali selvatici passeggiare tranquillamente a pochissima distanza da ...