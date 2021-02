Capone (UGL): “Rafforzare ruolo contrattazione collettiva per rilanciare occupazione” (Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – “L’incontro con il Ministro Orlando è un’occasione preziosa per un confronto proficuo sui dossier più importanti. Come Sindacato UGL riteniamo essenziale procedere secondo la doppia logica del Qui e ora, con riferimento alle risposte di carattere emergenziale necessarie per affrontare la crisi sanitaria ed economica, e quella della Next Generation per quanto riguarda l’adozione di misure strutturali volte a sciogliere i principali nodi che rallentano il Paese”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale UGL, che nel corso dell’incontro ha sottolineato che è “fondamentale l’estensione del blocco dei licenziamenti per tutto il 2021, accompagnata da una riforma degli ammortizzatori sociali che sia basata sulla riduzione degli adempimenti burocratici e su un programma di formazione e riqualificazione del personale beneficiario, in linea con le ... Leggi su quifinanza (Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – “L’incontro con il Ministro Orlando è un’occasione preziosa per un confronto proficuo sui dossier più importanti. Come Sindacato UGL riteniamo essenziale procedere secondo la doppia logica del Qui e ora, con riferimento alle risposte di carattere emergenziale necessarie per affrontare la crisi sanitaria ed economica, e quella della Next Generation per quanto riguarda l’adozione di misure strutturali volte a sciogliere i principali nodi che rallentano il Paese”. Lo ha dichiarato Paolo, Segretario Generale UGL, che nel corso dell’incontro ha sottolineato che è “fondamentale l’estensione del blocco dei licenziamenti per tutto il 2021, accompagnata da una riforma degli ammortizzatori sociali che sia basata sulla riduzione degli adempimenti burocratici e su un programma di formazione e riqualificazione del personale beneficiario, in linea con le ...

