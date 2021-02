Bonafede prepara la vendetta | “Torno deputato semplice | ma non voterò la fiducia a Draghi in bianco”

(Di martedì 16 febbraio 2021) Alfonso, uno dei ministri “trombati” del M5s, lascia intendere che il suo voto dial governosarà tutt’altro che scontato. L’ex Guardasigilli non deve avere digerito la bocciatura e lo lascia intendere fra le righe.annuncia che non voterà lain“Iola– scrivesu Facebook – perché, nonostante tutte le legittime e giuste perplessità su questo governo e sulla gestione interna del percorso che ci ha portati a questo punto, sono convinto che il MoVimento adesso debba rimanere unito se vuole mantenere la forza per presidiare le nostre riforme e i nostri valori. Non si tratta di unain. Questa premessa deve essere chiara ...

