Attacco contro base Iraq, Blinken: chiederemo conto a responsabili (Di martedì 16 febbraio 2021) Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha chiesto un'indagine sull'Attacco missilistico sferrato lunedì contro una base aerea a Erbil, nel Kurdistan iracheno, e ha promesso di 'chiederne ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 16 febbraio 2021) Il segretario di Stato americano Antonyha chiesto un'indagine sull'missilistico sferrato lunedìunaaerea a Erbil, nel Kurdistan iracheno, e ha promesso di 'chiederne ...

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha chiesto un'indagine sull'attacco missilistico sferrato lunedì contro una base aerea a Erbil, nel Kurdistan iracheno, e ha promesso di 'chiederne conto ai responsabili'. 'Siamo indignati per l'attacco', ha detto in una ...

4.39 Usa:attacco Erbil,punire gli aggressori Il segretario di Stato Usa, Blinken ha chiesto un'indagine sull'attacco missilistico contro una base aerea nella regione del Kurdistan iracheno assicurando di "chiederne conto ai reponsabili". "Siamo indignati per l'attacco di oggi (ieri, ndr) nella regione del ...

