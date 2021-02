Assembramenti ai Musei Vaticani | scoppia la bufera | ‘Era un carnaio umano | un suk inaccettabile’ FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 16 febbraio 2021) Quasi un anno dal primo lockdown e da quell'”incontro” ravvicinato con un virus subdolo che ha cambiato totalmente la nostra quotidianità e che ora, purtroppo, abbiamo imparato a conoscere. In un’Italia divisa in zone colorate e in una realtà perlopiù in bianco e nero, ci sono attività che stentano a ripartire e altre che lentamente – con tutte le difficoltà del caso – hanno cercato (e stanno cercando) di rialzarsi. Tra limitazioni e restrizioni di ogni tipo, con l’ultimo Dpcm entrato in vigore c’è stata anche una piccola – ma fondamentale – riapertura. Sì, perché nelle zone gialle (come nel Lazio, per esempio) ihanno riaperto al pubblico. Con ingressi contingentati, distanze e mascherine. Almeno così sarebbe dovuto essere, eppure aiqualcosa è andato a storto.ai ...