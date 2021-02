Anticipazioni Uomini e Donne: Riccardo se ne va (Di martedì 16 febbraio 2021) Tra poche ore andrà in onda una nuova avvincente puntata del talk sui sentimenti condotto da Maria De Filippi. Anche oggi, i protagonisti del Trono Over regaleranno ai telespettatori emozioni forti. Ecco cosa aspettarsi. Uomini e Donne: Riccardo fa dietrofront Riccardo Guarnieri, il cavaliere più ambito e desiderato d’Italia quest’oggi deciderà di alzarsi e lasciare lo studio, ma solo per qualche momento. Verrà infatti trasmessa la seconda parte della puntata di ieri 15 febbraio 2021 nella quale Riccardo e Roberta Di Padua hanno avuto un confronto accesso. La dama ha manifestato la sua perplessità per gli atteggiamenti contraddittori del cavaliere, che prima le aveva detto di non provare sentimenti nei sui riguardi poi, le dice che è sulla strada dell’innamoramento. Il cambiamento ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Tra poche ore andrà in onda una nuova avvincente puntata del talk sui sentimenti condotto da Maria De Filippi. Anche oggi, i protagonisti del Trono Over regaleranno ai telespettatori emozioni forti. Ecco cosa aspettarsi.fa dietrofrontGuarnieri, il cavaliere più ambito e desiderato d’Italia quest’oggi deciderà di alzarsi e lasciare lo studio, ma solo per qualche momento. Verrà infatti trasmessa la seconda parte della puntata di ieri 15 febbraio 2021 nella qualee Roberta Di Padua hanno avuto un confronto accesso. La dama ha manifestato la sua perplessità per gli atteggiamenti contraddittori del cavaliere, che prima le aveva detto di non provare sentimenti nei sui riguardi poi, le dice che è sulla strada dell’innamoramento. Il cambiamento ...

