Al funerale di Ilenia le amiche indossano scarpe rosse: "L'ex marito la voleva ammazzare" (Di martedì 16 febbraio 2021) Le amiche del cuore hanno atteso l’arrivo del feretro indossando scarpette rosse, simbolo della lotta alla violenza di genere. La figlia Arianna ha poi letto un messaggio in ricordo della madre. In tarda mattinata al funerale di Ilenia Fabbri, la 46enne sgozzata a cavallo delle 6 del 6 febbraio scorso nel suo appartamento di via Corbara a Faenza (Ravenna), c’era anche l’ex marito, il 53enne Claudio Nanni indagato a piede libero per omicidio volontario pluriaggravato in concorso con persona ignota.Si legge sul Corriere della sera: Le tre amiche della donna uccisa da un killer ancora non assicurato alla giustizia hanno voluto puntare il dito contro l’unica persona indagata da 8 giorni da delitto. «Ilenia era una di noi. Ci vedevamo spesso e ci ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 febbraio 2021) Ledel cuore hanno atteso l’arrivo del feretro indossandotte, simbolo della lotta alla violenza di genere. La figlia Arianna ha poi letto un messaggio in ricordo della madre. In tarda mattinata aldiFabbri, la 46enne sgozzata a cavallo delle 6 del 6 febbraio scorso nel suo appartamento di via Corbara a Faenza (Ravenna), c’era anche l’ex, il 53enne Claudio Nanni indagato a piede libero per omicidio volontario pluriaggravato in concorso con persona ignota.Si legge sul Corriere della sera: Le tredella donna uccisa da un killer ancora non assicurato alla giustizia hanno voluto puntare il dito contro l’unica persona indagata da 8 giorni da delitto. «era una di noi. Ci vedevamo spesso e ci ...

