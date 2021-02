Vaccini Lombardia, prenotazione con beffa per gli 80enni: dopo ore in attesa al pc il sistema li rimette in coda per un problema tecnico (Di lunedì 15 febbraio 2021) Rallentamenti nelle adesioni online alla campagna vaccinale per gli over 80 in Lombardia, e il motivo, spiegano dalla Regione, è un blocco dell’invio di sms di risposta da parte di Tim, a cui è stato chiesto di risolvere il problema. dopo la prima fase di registrazione, viene infatti inviato il messaggio con un codice di sicurezza che deve essere inserito sul portale per finalizzare l’adesione. Ma non arrivando in tempo l’sms, scade il tempo per concludere la registrazione e bisogna rimettersi in coda. Dietro a 90-100mila persone. “Le persone devono stare serene. Tutti gli over 80 saranno vaccinati. Non c’è da aver fretta”, aveva detto il vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. Il debutto con inciampo e relative attese davanti al pc sembra darle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Rallentamenti nelle adesioni online alla campagna vaccinale per gli over 80 in, e il motivo, spiegano dalla Regione, è un blocco dell’invio di sms di risposta da parte di Tim, a cui è stato chiesto di risolvere illa prima fase di registrazione, viene infatti inviato il messaggio con un codice di sicurezza che deve essere inserito sul portale per finalizzare l’adesione. Ma non arrivando in tempo l’sms, scade il tempo per concludere la registrazione e bisognarsi in. Dietro a 90-100mila persone. “Le persone devono stare serene. Tutti gli over 80 saranno vaccinati. Non c’è da aver fretta”, aveva detto il vice presidente e assessore al Welfare di Regione, Letizia Moratti. Il debutto con inciampo e relative attese davanti al pc sembra darle ...

