Sorpresi in giro di notte con cocaina e marijuana: l'uscita serale si conclude con la denuncia (Di lunedì 15 febbraio 2021) ANCONA - Anche questo fine settimana sono stati svolti i controlli di prevenzione sul territorio e di rispetto delle norme previste dal DPCM per prevenire la diffusione del virus Covid 19 . In ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 15 febbraio 2021) ANCONA - Anche questo fine settimana sono stati svolti i controlli di prevenzione sul territorio e di rispetto delle norme previste dal DPCM per prevenire la diffusione del virus Covid 19 . In ...

MsmDimarco : Ieri ho inviato la quarta puntata della newsletter. Ho parlato di quello che ho definito lo 'tsunami del mobile': u… - Ansa_ER : Covid: movida in centro a Rimini, 29 persone multate da Ps. 25 giovani sorpresi senza mascherina,4 persone in giro… - DetectiveFurud0 : Sorpresi della pagliacciata di Zenga e Rosalinda? Ho smesso di seguire il #gfvip #tzvip da almeno un mese perché se… - ciaosononuovoqu : @dasnake Da un breve giro stamane confermo: molti sono esplicitamente (e per me incomprensibilmente) delusi. Non so… -