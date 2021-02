Silent Hill: il creatore Keiichiro Toyama svela nuovi dettagli sul prossimo gioco horror di Bokeh Game Studio (Di lunedì 15 febbraio 2021) Keiichiro Toyama ha suscitato molto scalpore a dicembre quando ha lasciato Konami e ha formato Bokeh Game Studio. Il creatore dietro Silent Hill, Gravity Rush e Siren sta lavorando a un nuovo titolo horror, come delineato nel video più recente dello Studio. Intitolato "Focus", questo video vede Toyama discutere di influenze e idee per il primo gioco dello Studio. Secondo Toyama, la direzione del gioco è "abbastanza oscura, lontana dai miei titoli più recenti" affermando di essere ritornato alle sue care radici horror. Sebbene gli elementi horror costituiscano la base, Toyama vuole ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 15 febbraio 2021)ha suscitato molto scalpore a dicembre quando ha lasciato Konami e ha formato. Ildietro, Gravity Rush e Siren sta lavorando a un nuovo titolo, come delineato nel video più recente dello. Intitolato "Focus", questo video vedediscutere di influenze e idee per il primodello. Secondo, la direzione delè "abbastanza oscura, lontana dai miei titoli più recenti" affermando di essere ritornato alle sue care radici. Sebbene gli elementicostituiscano la base,vuole ...

