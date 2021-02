Serie D, Promossi & Bocciati 17° giornata (20° gironi A e C) (Di lunedì 15 febbraio 2021) Anche la 17° giornata di campionato in Serie D (20° gironi A e C) è andata in archivio. Questi i Promossi & Bocciati del fine settimana. Girone A PROMOSSO – CASTELLANZESE: 4 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 5 partite di campionato e aggancio al terzo posto conquistato meritatamente. Il 4-0 rifilato al malcapitato Vado non lascia spazio a seconde interpretazioni: i neroverdi hanno tutte le carte in regola per credere nel passaggio in Serie C. BOCCIATO – SESTRI LEVANTE: i pronostici della vigilia davano favoriti i liguri contro il modesto Varese, ma il rigore trasformato da Balla all’11’ del secondo tempo ha scombinato tutto regalando ai lombardi una vittoria preziosissima in chiave salvezza. A causa di questa sconfitta inaspettata i rossoblù scivolano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) Anche la 17°di campionato inD (20°A e C) è andata in archivio. Questi idel fine settimana. Girone A PROMOSSO – CASTELLANZESE: 4 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 5 partite di campionato e aggancio al terzo posto conquistato meritatamente. Il 4-0 rifilato al malcapitato Vado non lascia spazio a seconde interpretazioni: i neroverdi hanno tutte le carte in regola per credere nel passaggio inC. BOCCIATO – SESTRI LEVANTE: i pronostici della vigilia davano favoriti i liguri contro il modesto Varese, ma il rigore trasformato da Balla all’11’ del secondo tempo ha scombinato tutto regalando ai lombardi una vittoria preziosissima in chiave salvezza. A causa di questa sconfitta inaspettata i rossoblù scivolano ...

SimoneDAlessan1 : RT @GianlucaDS: NEXT GENERATION EU: UN’OCCASIONE CHE L’ITALIA E L’ABRUZZO NON POSSONO SPRECARE è il primo di una serie di webinar promossi… - redazionetgmax : RT @GianlucaDS: NEXT GENERATION EU: UN’OCCASIONE CHE L’ITALIA E L’ABRUZZO NON POSSONO SPRECARE è il primo di una serie di webinar promossi… - GianlucaDS : NEXT GENERATION EU: UN’OCCASIONE CHE L’ITALIA E L’ABRUZZO NON POSSONO SPRECARE è il primo di una serie di webinar p… - Thiago_Abe10 : RT @Imaleducati2020: PROMOSSI IN SERIE C!! FORZA LEONI!?? - Ibra_Chia : I giocatori dell'Inter quando saranno promossi in serie C: -