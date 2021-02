**Scuola: Sinopoli (Flc Cgil), ‘in classe al 100% sì, ma facciamo conti con varianti’** (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “In classe al 100% sì, ma facciamo i conti con le varianti. Per un ritorno in presenza in sicurezza vanno messe in campo misure da gestire a livello nazionale. Serve un governo nazionale dell’Istruzione”. Lo dice all’Adnkronos il segretario nazionale di Flc Cgil, Francesco Sinopoli, commentando la direzione indicata dal neo ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi in un’intervista sul quotidiano La Repubblica a riportare tutti gli studenti in classe. “Quanto è accaduto in questi mesi – rileva il sindacalista – è grave. Servono azioni: chiarezza sui dati del contagio negli edifici scolastici; aggiornamento dei protocolli di sicurezza che contempli anche un programma di screening periodico della popolazione scolastica ed implementazione ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “Inalsì, macon le varianti. Per un ritorno in presenza in sicurezza vanno messe in campo misure da gestire a livello nazionale. Serve un governo nazionale dell’Istruzione”. Lo dice all’Adnkronos il segretario nazionale di Flc, Francesco, commentando la direzione indicata dal neo ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi in un’intervista sul quotidiano La Repubblica a riportare tutti gli studenti in. “Quanto è accaduto in questi mesi – rileva il sindacalista – è grave. Servono azioni: chiarezza sui dati del contagio negli edifici scolastici; aggiornamento dei protocolli di sicurezza che contempli anche un programma di screening periodico della popolazione scolastica ed implementazione ...

