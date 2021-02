Sci | Baldini Fi | ' bene chiusure nel merito ma non nel metodo'

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Comprendo le polemiche per la chiusura da parte del governo degli impianti di sci. Personalmente condivido il-è giusto fare di tutto per salvaguardare la salute dei cittadini- ma critico il-ancora una volta, e in questo l'esecutivo Draghi paga l'eredità avvelenata lasciatagli dal suo predecessore, una scelta così importante è stata annunciata con pochissime ore di preavviso". Lo afferma Maria Teresa, deputata di Forza Italia.

deborah_baldini : RT @borghi_claudio: Mi pare evidente che quella dello sci sia una provocazione mirata. Domandiamoci perché e che tipo di reazione desideran… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci Baldini

piananotizie.it

In apertura, alle 14.00, linea a Emilio Mancuso per la vigilia dei Mondiali dida Cortina e a ... ultimo match di Serie A della giornata, con un intervento del doppio ex, Francesco. Dalle ...Nuovo logo che ha ben 5 testimonial; gli atleti della Nazionale legati ad Albosaggia: Michele Boscacci, Giulia Murada, Rocco, Silvia Berra ed Alba De Silvestro.Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “Comprendo le polemiche per la chiusura da parte del governo degli impianti di sci. Personalmente condivido il merito -è giusto fare di tutto per salvaguardare la salute de ...Azzurri ancora dominanti nello sci alpinismo, con una strepitosa doppietta nella prova individuale maschile seniores che ha aperto la due giorni di Coppa del Mondo a Grand Massif, in Francia. Sul grad ...