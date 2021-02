Sci alpino, startlist parallelo Mondiali. Programma, orari, tv, pettorali di partenza (Di lunedì 15 febbraio 2021) Domani sarà la giornata dedicata al parallelo dei Mondiali di sci alpino a Cortina. Le gare prenderanno il via ore 11 e saranno in alternanza tra uomini e donne. In campo maschile i favoriti sono Alexis Pinturault, Marco Odermatt, Marco Schwarz e Loic Meillard. In casa Italia i protagonisti saranno Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Riccardo Tonetti e il giovane Giovanni Franzoni. In campo femminile la grande favorita per la medaglia d’oro è Petra Vlhova. Massima attenzione anche alle elvetiche Wendy Holdener e Lara Gut e alla svedese Sara Hector. Tra le azzurre grande attesa per Marta Bassino, Federica Brignone, Laura Pirovano e Lara Della Mea. Mondiali CORTINA 2021 parallelo: Programma E TV Le gare del parallelo dei Mondiali di sci 2021 di ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021) Domani sarà la giornata dedicata aldeidi scia Cortina. Le gare prenderanno il via ore 11 e saranno in alternanza tra uomini e donne. In campo maschile i favoriti sono Alexis Pinturault, Marco Odermatt, Marco Schwarz e Loic Meillard. In casa Italia i protagonisti saranno Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Riccardo Tonetti e il giovane Giovanni Franzoni. In campo femminile la grande favorita per la medaglia d’oro è Petra Vlhova. Massima attenzione anche alle elvetiche Wendy Holdener e Lara Gut e alla svedese Sara Hector. Tra le azzurre grande attesa per Marta Bassino, Federica Brignone, Laura Pirovano e Lara Della Mea.CORTINA 2021E TV Le gare deldeidi sci 2021 di ...

