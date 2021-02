“Saranno svelate cose che nessuno sa in merito a Signorini”, il retroscena (Di lunedì 15 febbraio 2021) Alfonso Signorini qualche giorno fa avrebbe querelato Salvo Veneziano e oggi il portale GossipeTv ha pubblicato in esclusiva un articolo citando una “fonte molto vicina a Salvo” che avrebbe confermato il tutto. “Da giorni circola con insistenza la voce che Alfonso Signorini abbia querelato Salvo Veneziano e Stefano Bettarini. Ora arriva la conferma che è davvero partita un’azione legale contro i due ex gieffini. GossipeTv ha raggiunto una fonte molto vicina a Salvo, la quale ha dichiarato che l’imprenditore siciliano si prepara alla ‘battaglia’. Battaglia che verrà combattuta senza esclusione di colpi. “Saranno svelate cose che nessuno sa in merito a Signorini”, anticipa la fonte”. Sempre su GossipeTv si legge: “Sicuramente Alfonso ... Leggi su biccy (Di lunedì 15 febbraio 2021) Alfonsoqualche giorno fa avrebbe querelato Salvo Veneziano e oggi il portale GossipeTv ha pubblicato in esclusiva un articolo citando una “fonte molto vicina a Salvo” che avrebbe confermato il tutto. “Da giorni circola con insistenza la voce che Alfonsoabbia querelato Salvo Veneziano e Stefano Bettarini. Ora arriva la conferma che è davvero partita un’azione legale contro i due ex gieffini. GossipeTv ha raggiunto una fonte molto vicina a Salvo, la quale ha dichiarato che l’imprenditore siciliano si prepara alla ‘battaglia’. Battaglia che verrà combattuta senza esclusione di colpi. “chesa in”, anticipa la fonte”. Sempre su GossipeTv si legge: “Sicuramente Alfonso ...

HWLegend : I nuovi processori per server Intel Xeon Scalable di terza generazione dovrebbero debuttare sul mercato entro il pr… - VanityFairIt : Le celebri Nike Hyperdrunks svelate nel 2009, in onore dell'ex Presidente degli Stati Uniti, saranno presto in vend… - TibetNews11 : Le reliquie #culturali tibetane saranno svelate nel #Museo del Mausoleo dell'Imperatore Qinshihuang - BTS_italia_twt_ : Aggiornamento twitter #mtvjapan Decisione sulla trasmissione esclusiva sui BTS 'MTV Unplugged Presents: BTS' sarà… -