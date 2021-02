Regione FVG guarda con ambizione a Udine2050 (Di lunedì 15 febbraio 2021) “La Regione guarda con ambizione al progetto di infrastrutturazione ferroviaria Udine2050, un obiettivo che proietta il Comune e l’intero territorio verso una direzione moderna, efficiente e sostenibile”.Questo il concetto espresso dall’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, a margine dell’incontro tenutosi oggi nel municipio del capoluogo friulano con il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, i tecnici regionali di Rete ferroviaria italiana (Rfi Fvg) e i tecnici dell’Università di Udine che hanno sviluppato il progetto per l’interramento del tratto urbano della ferrovia.“Udine2050 è un progetto ambizioso – ha evidenziato Pizzimenti -, del quale la Regione si candida a fare da regia, posto che sarà necessario mettere a punto un Accordo di programma tra ... Leggi su udine20 (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Laconal progetto di infrastrutturazione ferroviaria, un obiettivo che proietta il Comune e l’intero territorio verso una direzione moderna, efficiente e sostenibile”.Questo il concetto espresso dall’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, a margine dell’incontro tenutosi oggi nel municipio del capoluogo friulano con il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, i tecnici regionali di Rete ferroviaria italiana (Rfi Fvg) e i tecnici dell’Università di Udine che hanno sviluppato il progetto per l’interramento del tratto urbano della ferrovia.“è un progetto ambizioso – ha evidenziato Pizzimenti -, del quale lasi candida a fare da regia, posto che sarà necessario mettere a punto un Accordo di programma tra ...

