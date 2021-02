(Di lunedì 15 febbraio 2021), la fiction di Rai 1 che ogni domenica per 6 puntate ha incollato i telespettatori al televisore (solo ieri ha appassionato 6.546.000 spettatori col 26.4% di share) è finita, ma già in tanti si chiedono se sila seconda2 ci sarà? Eandrà in onda?2 si: eccoLa puntata di ieri si è conclusa con un finale che lascia aperta la possibilità di una seconda e attesaha saputo che Gianluca, figliosua migliore amica Irene, è suo fratello: nato dalla storia d’amore, breve ma passionale, proprio tra Irene e suo padre. I telespettatori, ...

fanpage : #MinaSettembre, la seconda stagione ci sarà! - VanityFairIt : La Rai conferma: la fiction con protagonista Serena Rossi, è già in fase di scrittura - Tele_Visionaro : RT @bubinoblog: #MinaSettembre 6.500.000 26,4% BOTTO! Picchi oltre il 30%. Innamoratissimo del finale di MINA SETTEMBRE, tra i migliori fi… - CorriereCitta : Mina Settembre 2 si farà: quando esce, trama e cast della nuova stagione #minasettembre - tuttopuntotv : Mina Settembre 2 si farà? Cosa sappiamo e prime anticipazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Mina Settembre

Grandi notizie in relazione agli ascolti tv di domenica 14 febbraio: l'ultima puntata diha trionfato sui diretti competitor. La fiction di Rai 1 con Serena Rossi ha conquistato più di sei milioni e mezzo di telespettatori. Lo share è stato del 26,4% di share, con picchi ...Domenica 14 febbraio è andata in onda su Rai 1 la sesta e ultima puntata dicon Serena Rossi. Un finale decisamente molto atteso dagli oltre 6 milioni di spettatori che, in queste settimane, si sono appassionati alle vicende dell'assistente sociale che ha ...(Aggiornamento di Jacopo D’Antuono). ANTICIPAZIONI MINA SETTEMBRE 2. La seconda stagione di Mina Settembre si farà? (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono). CONFERME PER MINA SETTEMBRE 2. Mina Settembre 2 ..."E ora si va avanti". Un'emoticon col cuore rosso e l'hashtag #minasettembre. Serena Rossi così saluta il pubblico sui suoi canali social all'indomani dell'ultima puntata della serie tv che la incoron ...