Mascherine U-Mask: ora interviene l’Antitrust (Di lunedì 15 febbraio 2021) l’Antitrust avvia un procedimento contro la promozione e la vendita delle Mascherine U-Mask: efficacia dei dispositivi enfatizzata con modalità ingannevoli e aggressive L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento istruttorio, nei confronti delle società U-Earth Biotech Ltd. e Pure Air Zone Italy S.r.l., per contestare le attività di promozione e di vendita… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 15 febbraio 2021)avvia un procedimento contro la promozione e la vendita delleU-: efficacia dei dispositivi enfatizzata con modalità ingannevoli e aggressive L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento istruttorio, nei confronti delle società U-Earth Biotech Ltd. e Pure Air Zone Italy S.r.l., per contestare le attività di promozione e di vendita… L'articolo Corriere Nazionale.

