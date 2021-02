Lokomotiv Mosca | contatto con Hamsik

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Il centrocampista ex Napoli Marekpotrebbe trasferirsi in Russia. Il, secondo Match TV è molto interessato al calciatore che milita in Cina al Dalian e gli ha chiesto di firmare un contratto annuale al 33enne svincolato. Nell'ultima stagione in Cina, Marekha giocato 14 partite, segnando 2 gol e fornendo un assist. Il calciatore slovacco ha giocato nel Napoli dal 2007 e detiene il record per numero di partite giocate e gol segnati.caption id="attachment 744407" align="alignnone" width="1276" Getty Images/caption ITA Sport Press.

