Live non è la D’Urso, la docufiction su Walter Zenga (Di lunedì 15 febbraio 2021) A Live si continua a parlare di Walter Zenga e della sua famiglia Sono stati ospiti a Live non è la D’Urso Walter Zenga e la moglie, Raluca Rebedea, in collegamento da Dubai, l’ex moglie Elvira Carfagna, il figlio Jacopo Zenga e il fratello di Walter, Alberto in studio. Già nel corso della scorsa puntata Elvira aveva accennato al tradimento dell’ex marito con Roberta Termali, sua seconda moglie e madre di Andrea Zenga (concorrente del Gf Vip) e di Nicolò. Proprio ieri sera la conduttrice Barbara D’Urso ha mandato in onda una docufiction che ricostruiva il fatto. Stando al racconto di Elvira i due furono beccati da lei, sollecitata dalla telefonata di un’amica, ad andare in studio nella ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) Asi continua a parlare die della sua famiglia Sono stati ospiti anon è lae la moglie, Raluca Rebedea, in collegamento da Dubai, l’ex moglie Elvira Carfagna, il figlio Jacopoe il fratello di, Alberto in studio. Già nel corso della scorsa puntata Elvira aveva accennato al tradimento dell’ex marito con Roberta Termali, sua seconda moglie e madre di Andrea(concorrente del Gf Vip) e di Nicolò. Proprio ieri sera la conduttrice Barbaraha mandato in onda unache ricostruiva il fatto. Stando al racconto di Elvira i due furono beccati da lei, sollecitata dalla telefonata di un’amica, ad andare in studio nella ...

