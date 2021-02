Lippi: “Non andrò più in panchina, ascolto solo proposte per ruoli dirigenziali” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Marcello Lippi, ex ct dell’Italia nel 2006, ha parlato così a Radio Toscana a proposito di un suo possibile impiego nella Fiorentina di Commisso: “Non ho problemi a dire che il mio tempo in panchina è finito, eventuali chiamate per un ruolo extra-campo le ascolterei. La società è nelle mani di una persona intelligente e colta soprattutto a livello calcistico”. Foto: worldfootball.net L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 febbraio 2021) Marcello, ex ct dell’Italia nel 2006, ha parlato così a Radio Toscana a proposito di un suo possibile impiego nella Fiorentina di Commisso: “Non ho problemi a dire che il mio tempo inè finito, eventuali chiamate per un ruolo extra-campo le ascolterei. La società è nelle mani di una persona intelligente e colta soprattutto a livello calcistico”. Foto: worldfootball.net L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

