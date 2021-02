Lazio | le ultime da Formello | partita in famiglia con la Primavera

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Laè stata impegnata questa mattina in una gara incontro la: doppietta di Muriqi, in gol anche Pereira e Armini Laè tornata subito in campo, dopo la brutta sconfitta rimediata contro l’Inter. Niente seduta di scarico, la prima squadra si è allenata giocando un’amichevole incontro la. I ragazzi di Inzaghi hanno portato a casa il risultato col 5-1 contro la squadra di Menichini: a segno Muriqi con una doppietta poi i gol di Pereira ed Armini. Nei prossimi giorni, il mister dovrà valutare le condizioni di alcuni elementi. Radu è reduce da un affaticamento e ieri ha dato forfait a ridosso del calcio di inizio; Strakosha è rientrato dalla Germania e spera di guadagnare almeno la convocazione per la Sampdoria. Domani pomeriggio, sempre a ...

L'esito delle attività della Polizia di Stato , nelle stazioni ferroviarie del, ha portato un bilancio di 1 arrestato, 11 indagati e oltre 17.000 persone controllate. Le pattuglie impiegate in stazione sono state 500, (68 a bordo di 155 treni), e 8 le sanzioni ...L'assessore alla Sanita' della Regione all'apertura dell'hub all'Auditorium di Roma. "Iniziata la campagna per le Forze dell'ordine, dal 18 gli operatori scolastici" (ANSA) ...L'assessore alla Sanita' della Regione: "Sarebbe importante avere piu' vaccini, chiediamo all'Aifa di estendere l'Astrazeneca fino ai 65enni" (ANSA) ...