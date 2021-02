La bomba sulla Juventus: “tornano Marotta e Lippi, via Nedved e Paratici” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tra presente e futuro. Sono in corso valutazioni in casa Juventus, il club bianconero sta disputando una stagione altalenante e si sta pensando ad una rivoluzione a partire dalla prossima stagione: circolano i nomi di Marotta e Lippi, mentre Paratici è pronto a salutare. La squadra di Andrea Pirlo è reduce dalla sconfitta contro il Napoli che rischia di compromettere la corsa verso lo scudetto, ma il pensiero è già rivolto alla partita d’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Il distacco in campionato dall’Inter è di 8 punti e le speranze dei bianconeri passano dal recupero contro il Napoli, non può permettersi un altro ko contro la squadra di Gattuso. In Champions può invece togliersi tante soddisfazioni. La bomba sul futuro della Juventus Foto di Matteo ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tra presente e futuro. Sono in corso valutazioni in casa, il club bianconero sta disputando una stagione altalenante e si sta pensando ad una rivoluzione a partire dalla prossima stagione: circolano i nomi di, mentreè pronto a salutare. La squadra di Andrea Pirlo è reduce dalla sconfitta contro il Napoli che rischia di compromettere la corsa verso lo scudetto, ma il pensiero è già rivolto alla partita d’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Il distacco in campionato dall’Inter è di 8 punti e le speranze dei bianconeri passano dal recupero contro il Napoli, non può permettersi un altro ko contro la squadra di Gattuso. In Champions può invece togliersi tante soddisfazioni. Lasul futuro dellaFoto di Matteo ...

