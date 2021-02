(Di lunedì 15 febbraio 2021) A mezzanotte, nell’ultimo minuto del giorno di San Valentino, è calato il silenzio dopo 20 anni di trasmissione. Sono stati spenti i microfoni di, un’emittente che ha fatto la storia dell’Ungheria libera ed ha resistito finché ha potuto come testa d’ariete contro l’esecutivo sovranista di Viktor. Il direttore Mihalj Hardy dice adesso che, insieme alla sua squadra di giornalisti, non abbandonerà “lo spirito combattivo” che hanno sempre tutti mantenuto: “siamo una radio libera, abbiamo una responsabilità verso il nostro pubblico”. Direttore, la storia spesso ci prende in giro con gli anniversari: oggi è il trentennale della costituzione del gruppo di Visegrad, avvenuto il 15 febbraio 1991, poco dopo l’uscita dell’Ungheria dal Patto di Varsavia. C’era una buona idea alla base del gruppo di Visegrad, il V4, che è nato però come V3, perché ...

giornalettismo : Botte da #Orban. Ieri sera si sono spente le trasmissioni di #Klubradio, l'emittente indipendente (e dissidente).… - lauraarduini : RT @HuffPostItalia: Klubradio spenta da Orban. 'Controlla tutto, sta eliminando ogni voce indipendente' - fsartirana : RT @HuffPostItalia: Klubradio spenta da Orban. 'Controlla tutto, sta eliminando ogni voce indipendente' - gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: Klubradio spenta da Orban. 'Controlla tutto, sta eliminando ogni voce indipendente' - HuffPostItalia : Klubradio spenta da Orban. 'Controlla tutto, sta eliminando ogni voce indipendente' -

Ultime Notizie dalla rete : Klubradio spenta

L'HuffPost

è accusata di aver violato le leggi sulla registrazione delle emittenti, ma normalmente ciò dovrebbe comportare solo una multa. La radio potrà presentare appello, ma intanto dovrà in ogni ...è accusata di aver violato le leggi sulla registrazione delle emittenti, ma normalmente ciò dovrebbe comportare solo una multa. La radio potrà presentare appello, ma intanto dovrà in ogni ...Intervista al direttore Mihalj Hardy: "Ieri in Ungheria c'era il comunismo gulash, oggi c’è un capitalismo militante, una mezza dittatura" ...A far capire che la chiusura di Klubradio, in realtà, sia legata a un motivo politico c’è la dichiarazione di Andras Arato, direttore generale della radio. Quest’ultimo ha affermato che la motivazione ...