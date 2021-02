Gwyneth Paltrow lancia un nuovo vibratore erotico a doppia funzione (Di lunedì 15 febbraio 2021) Candela al profumo di orgasmo, candela all’aroma di vagina, e ora, un vibratore ergonomico per far esplodere il piacere femminile e scatenare le fantasie erotiche in ogni momento della giornata. Tutta farina del sacco di Gwyneth Paltrow e del suo brand Goop. Smessi i panni di attrice pluripremiata di Hollywood, da ormai diversi anni Paltrow si sta dedicando full-time al settore del wellness, avendo lanciato linee di integratori, complementi d’arredo, makeup, abiti da casa, oggetti per la cucina. E ora un prodotto interamente dedicato al benessere sessuale femminile: Wand, vibratore double face che permette una stimolazione sia interna che esterna dei genitali femminili. Neanche a farlo apposta, da qualche mese Dakota Johnson, fidanzata dell’ex di Gwyneth Paltrow, Chris Martin, è co-direttore creativo del brand specializzato in sex toys da donna Maude. Che il piacere sia una questione di famiglia (allargata)? Leggi su vanityfair (Di lunedì 15 febbraio 2021) Candela al profumo di orgasmo, candela all’aroma di vagina, e ora, un vibratore ergonomico per far esplodere il piacere femminile e scatenare le fantasie erotiche in ogni momento della giornata. Tutta farina del sacco di Gwyneth Paltrow e del suo brand Goop. Smessi i panni di attrice pluripremiata di Hollywood, da ormai diversi anni Paltrow si sta dedicando full-time al settore del wellness, avendo lanciato linee di integratori, complementi d’arredo, makeup, abiti da casa, oggetti per la cucina. E ora un prodotto interamente dedicato al benessere sessuale femminile: Wand, vibratore double face che permette una stimolazione sia interna che esterna dei genitali femminili. Neanche a farlo apposta, da qualche mese Dakota Johnson, fidanzata dell’ex di Gwyneth Paltrow, Chris Martin, è co-direttore creativo del brand specializzato in sex toys da donna Maude. Che il piacere sia una questione di famiglia (allargata)?

sironidepalma : Gwyneth Paltrow e il meme con il suo nuovo vibratore - clikservernet : Gwyneth Paltrow lancia il suo primo vibratore “da Oscar” per San Valentino - Noovyis : (Gwyneth Paltrow lancia il suo primo vibratore 'da Oscar' per San Valentino) Playhitmusic - - zazoomblog : Gwyneth Paltrow lancia il suo primo vibratore da Oscar per San Valentino - #Gwyneth #Paltrow #lancia #primo - TheoSteinmller1 : @metellodsrosa @AretusaMoro Prossimo step, Gwyneth Paltrow nei panni di Amin Dada. Basta con questa disparità di genere -

Ultime Notizie dalla rete : Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow e il meme con il suo nuovo vibratore - Donnamoderna

L'attrice ha lanciato il suo primo dispositivo di piacere sui social con un flashback dell'afterparty degli Oscar '99 e le fan sono ...

Da Gwyneth Paltrow a Halle Berry, guarda il San Valentino bollente delle star

Dal bacio appassionato tra Nicole Kidman e Keith Urban al vibratore 'da Oscar' di Gwyneth Paltrow, passando per il 'twerking di coppia' di Halle Berry. Il San Valentino di molte celebrities americane è stato super bollente. Guarda gli scatti social che le star hanno condiviso. San ...

Gwyneth Paltrow lancia un nuovo vibratore erotico a doppia funzione Vanity Fair.it Gwyneth Paltrow e il meme con il suo nuovo vibratore

L’attrice ha lanciato il suo primo dispositivo di piacere sui social con un flashback dell'afterparty degli Oscar '99 e le fan sono impazzite ...

Gwyneth Paltrow: arriva il vibratore targato Goop

(KIKA) - Dopo la candela al profumo di vagina, Gwyneth Paltrow ha deciso di lanciare un vibratore targato Goop. Il sex toy promette piacere illimitato grazie alle otto funzioni stimolanti.

L'attrice ha lanciato il suo primo dispositivo di piacere sui social con un flashback dell'afterparty degli Oscar '99 e le fan sono ...Dal bacio appassionato tra Nicole Kidman e Keith Urban al vibratore 'da Oscar' di, passando per il 'twerking di coppia' di Halle Berry. Il San Valentino di molte celebrities americane è stato super bollente. Guarda gli scatti social che le star hanno condiviso. San ...L’attrice ha lanciato il suo primo dispositivo di piacere sui social con un flashback dell'afterparty degli Oscar '99 e le fan sono impazzite ...(KIKA) - Dopo la candela al profumo di vagina, Gwyneth Paltrow ha deciso di lanciare un vibratore targato Goop. Il sex toy promette piacere illimitato grazie alle otto funzioni stimolanti.