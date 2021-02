'Grande Fratello Vip', Rosalinda e Zenga sempre più vicini... a un passo dal bacio (Di lunedì 15 febbraio 2021) Una nuova coppia sta per nascere nella Casa del 'Grande Fratello Vip'. Sono passate poco più di ventiquattro ore dalla dichiarazione di Zenga a Rosalinda e i due ragazzi ora stanno dimostrando di non ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 15 febbraio 2021) Una nuova coppia sta per nascere nella Casa del 'Vip'. Sono passate poco più di ventiquattro ore dalla dichiarazione die i due ragazzi ora stanno dimostrando di non ...

