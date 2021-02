Grande Fratello Vip, puntata 15 febbraio: resa dei conti e colpi di scena (Di lunedì 15 febbraio 2021) Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata del 15 febbraio: cosa succederà questa sera nella diretta del reality. L’ultima puntata del Grande Fratello Vip, quella di venerdì sera, ha riservato al pubblico e ai concorrenti diverse emozioni. Maria Teresa Ruta è andata al televoto ed è stata eliminata a sorpresa. All’ex gieffina l’eliminazione non è andata giù, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 15 febbraio 2021)Vip, anticipazionidel 15: cosa succederà questa sera nella diretta del reality. L’ultimadelVip, quella di venerdì sera, ha riservato al pubblico e ai concorrenti diverse emozioni. Maria TeRuta è andata al televoto ed è stata eliminata a sorp. All’ex gieffina l’eliminazione non è andata giù, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

AlbertoBagnai : @giulianol @JackFra9 @borghi_claudio Gentilissimo: mi spiace per lei, ma è finita l’era Casalino, il Governo del Gr… - fattoquotidiano : Rocco Casalino a Propaganda Live: “Ubriaco di libertà. Ora disoccupato ma con Conte non è finita”. Poi la ‘croce’ d… - stanzaselvaggia : Il Grande fratello e quei concorrenti che entrano nei reality per la stessa ragione per cui vengono espulsi. - xdanvrsrule : RT @LaCapaRouja: Ogni giorno tirate fuori un nuovo hashtag sul grande fratello ed io non riesco a starvi dietro per silenziarvi tutto non v… - 1TommyMotta : @Ninapita2 @CarloCalenda Non sto dicendo questo. Sto dicendo che con una dichiarazione pubblica di questo tipo sar… -