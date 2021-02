Formazione professionale, colloquio in presenza per gli esami finali. Avviso Piemonte (Di lunedì 15 febbraio 2021) Approvate nuove indicazioni sui contenuti e le modalità delle prove d'esame della Formazione professionale e sulla composizione delle commissioni esaminatrici, per adattare i propri servizi alle limitazioni e prescrizioni di distanziamento del periodo di emergenza Covid-19. Lo comunica una nota regionale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 15 febbraio 2021) Approvate nuove indicazioni sui contenuti e le modalità delle prove d'esame dellae sulla composizione delle commissioninatrici, per adattare i propri servizi alle limitazioni e prescrizioni di distanziamento del periodo di emergenza Covid-19. Lo comunica una nota regionale. L'articolo .

CarloStagnaro : Oggi su @ilfoglio_it paginone sulla #scuola: @valechindamo e @FLuccisano intervengono su come ripensare le carriere… - FreddieTee : @rexforte1 Veramente attualmente è più o meno così. Obbligo di istruzione fino al secondo superiore, dopo di che ha… - AleSpolador : RT @aamalacrida: Formazione continua, #reskilling e #upskilling sono temi chiave nel mercato del lavoro odierno. In quest’ottica #PHYD ha s… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro CORSO IN ELETTRICISTA SOVVENZIONATO FINO AL 70% CON STAGE IN AZIENDA: Louis Formazione, leader nella… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro CORSO IN TECNICO RIPARATORE HARDWARE E SOFTWARE SOVVENZIONATO FINO AL 70% CON STAGE IN AZIENDA: Loui… -