Fausto Gresini | le condizioni sono peggiorate | come sta

(Di lunedì 15 febbraio 2021), improvviso peggioramento delledell’ex campione di MotoGp classe 125. Ecco cos’è successo(Getty Images)Neanche il tempo di gioire dopo la notizia del miglioramento in merito all’ossigenazione e alla funzionalità dei reni data dal figlio che dallo stesso è arrivato l’aggiornamento esattamente opposto di un peggioramento nella notte tra venerdì e sabato. L’ex campione è ricoverato presso l’ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna a causa del Covid che gli ha portato un’insufficienza respiratoria con polmonite interstiziale. La situazione è stabile eè stato di nuovo sedato, ha scritto il figlio Lorenzo in un post su Facebook. “Seguiranno aggiornamenti” ha scritto alla fine del messaggio il figlio del 60enne ...

Peggiorano le condizioni di: il team manager dellaRacing da ormai due mesi lotta contro il Covid - 19 . Su Facebook il figlio Lorenzo ha dato un aggiornamento sullo stato di salute dell'ex pilota: 'C'è ...Sembravano in miglioramento le condizioni di salute di, team principal dell'omonimo team nel Motomondiale, ma arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia di un peggioramento. Era stato proprio il figlio a comunicare i miglioramenti ...Fausto Gresini, improvviso peggioramento delle condizioni dell'ex campione di MotoGp classe 125. Ecco cos'è successo ...Il figlio di Gresini, Lorenzo, ha pubblicato un nuovo post su facebook in cui ha spiegato l'aggravarsi della situazione dovuta a un'infiammazione polmonare ...