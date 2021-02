Eraldo Pecci smonta l’Inter: “Non pagherei per vederla giocare, Lukaku bravo e fortunato” (Di lunedì 15 febbraio 2021) “C’è poco da appuntare. La Lazio è sempre bella da vedere ma è stata poco pericolosa, mentre l’Inter lo è stata di più pur palleggiando meno. Poi gli episodi l’hanno portata subito in vantaggio e l’ha potuta gestire meglio. l’Inter ha vinto meritatamente anche se la Lazio ha giocato di più. Se dovessi pagare un biglietto, lo farei per vedere il centrocampo della Lazio. Che è molto più godibile rispetto a quello dell’Inter”. Eraldo Pecci non è un grande estimatore di quest’Inter che si pone come la favorita del campionato e non lo nasconde nel corso della Domenica Sportiva in onda su Rai Due. L’ex centrocampista del Torino, adesso opinionista sulla tv di stato, nelle sue pagelle dà sette a Lukaku e promuove altri due compagni: “Anche se non ha giocato benissimo, do 7 in pagella a Romelu ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021) “C’è poco da appuntare. La Lazio è sempre bella da vedere ma è stata poco pericolosa, mentrelo è stata di più pur palleggiando meno. Poi gli episodi l’hanno portata subito in vantaggio e l’ha potuta gestire meglio.ha vinto meritatamente anche se la Lazio ha giocato di più. Se dovessi pagare un biglietto, lo farei per vedere il centrocampo della Lazio. Che è molto più godibile rispetto a quello del”.non è un grande estimatore di quest’Inter che si pone come la favorita del campionato e non lo nasconde nel corso della Domenica Sportiva in onda su Rai Due. L’ex centrocampista del Torino, adesso opinionista sulla tv di stato, nelle sue pagelle dà sette ae promuove altri due compagni: “Anche se non ha giocato benissimo, do 7 in pagella a Romelu ...

sportface2016 : Eraldo #Pecci smonta l'#Inter: 'Non pagherei per vederla giocare, Lukaku bravo e fortunato' - Vitomasel : @marifcinter @SantucciFulvio La persona del mondo 'TV sportive' che più odia l'Inter è Eraldo Pecci. Lo so con certezza. - macheoooh38 : @Alex_Cavasinni eraldo pecci in quest'azione - macheoooh38 : @la_stordita @nebulosa_mente e poi a eraldo pecci non è piaciuto il nostro centrocampo, partita da non omologare - macheoooh38 : eraldo pecci mentre si sega sul centrocampo degli altri -