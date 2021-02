Diritti tv: Scaroni, 'sono fiducioso che si trovi sintesi in prossima Assemblea' (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Diritti tv? Mercoledì abbiamo una Assemblea di Lega, l'ennesima, in cui dovremmo prendere la decisione finale sui Diritti tv italiani e mi auguro ci concentriamo e arriviamo ad una soluzione fondamentale per le casse dei nostri club. I Diritti tv in Italia sono la fonte principale di sostentamento. Ogni club ha le sue esigenze che è una normale difesa dei propri interessi e lo considero logico, ma certamente dobbiamo trovare la sintesi che si fa un po' attendere in Lega ma sono fiducioso che già su Diritti tv nazionali si vedrà". Lo ha detto il presidente del Milan, Paolo Scaroni, a 'La Politica nel Pallone su Gr Parlamento', sul tema Diritti tv nazionali. "I fondi? Il tema ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "tv? Mercoledì abbiamo unadi Lega, l'ennesima, in cui dovremmo prendere la decisione finale suitv italiani e mi auguro ci concentriamo e arriviamo ad una soluzione fondamentale per le casse dei nostri club. Itv in Italiala fonte principale di sostentamento. Ogni club ha le sue esigenze che è una normale difesa dei propri interessi e lo considero logico, ma certamente dobbiamo trovare lache si fa un po' attendere in Lega mache già sutv nazionali si vedrà". Lo ha detto il presidente del Milan, Paolo, a 'La Politica nel Pallone su Gr Parlamento', sul tematv nazionali. "I fondi? Il tema ...

Ultime Notizie dalla rete : Diritti Scaroni La lobby del gas. E dell'idrogeno

...Scaroni. Cuore del processo una presunta tangente da 1,092 miliardi di dollari che sarebbe stata versata da Eni e Shell per aggiudicarsi la concessione da parte del governo della Nigeria dei diritti ...

Se la Lega A va in "crisi" come il governo

'È sempre più difficile prendere decisioni in Lega' la fotografia di Scaroni, presidente del Milan, ... anche giuridica) di club e fondi e ai diritti d'archivio.

Se la Lega A va in "crisi" come il governo

Ancora un rinvio, l'ennesimo. Fissata giovedì 11 un'altra assemblea. Dalle parti della Lega di serie A sembra di assistere ai riti della politica italiana di questi tempi magri: trattative infinite in ...

