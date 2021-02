Daydreamer, trama 15 febbraio 2021: regali e drammi (Di lunedì 15 febbraio 2021) trama Daydreamer 15 febbraio 2021 con una puntata molto particolare che sarà segnata dalla gelosia e da un litigio proprio nel mezzo delle festa di due neo sposi. La gelosia di Can Anticipazioni Daydreamer oggi con tantissimi colpi di scena e un lato di Can non ancora ben conosciuto dai fan della soap turca. Durante il ricevimento romantico di Emre e Leyla nascono non poche tensioni: mentre i due ragazzi finalmente possono godere del loro amore e del loro matrimonio, anche se è stato contestato da tutti, l'armonia dura pochissimo. Can infatti è convinto che il fratello di Polen - Ygit - stia approfittando della sua fidanzata Sanem. Secondo lui infatti la pubblicazione del libro è solamente una menzogna e un modo per ottenere da lei attenzioni differenti da quelle unicamente professionali. Sanem è ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 15 febbraio 2021)15con una puntata molto particolare che sarà segnata dalla gelosia e da un litigio proprio nel mezzo delle festa di due neo sposi. La gelosia di Can Anticipazionioggi con tantissimi colpi di scena e un lato di Can non ancora ben conosciuto dai fan della soap turca. Durante il ricevimento romantico di Emre e Leyla nascono non poche tensioni: mentre i due ragazzi finalmente possono godere del loro amore e del loro matrimonio, anche se è stato contestato da tutti, l'armonia dura pochissimo. Can infatti è convinto che il fratello di Polen - Ygit - stia approfittando della sua fidanzata Sanem. Secondo lui infatti la pubblicazione del libro è solamente una menzogna e un modo per ottenere da lei attenzioni differenti da quelle unicamente professionali. Sanem è ...

