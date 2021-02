D’Amato: vaccini over 80, vogliamo finire entro aprile (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma – “Il Lazio e’ la regione che attualmente ha vaccinato il maggior numero di over 80, con oggi supereremo abbondantemente i 50mila, pari al 13% della popolazione target. Confidiamo, dosi permettendo, di concludere gli over 80 entro aprile e di proseguire il resto della campagna vaccinale”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, a margine dell’inaugurazione del centro di vaccinazione Covid 19 all’Auditorium Parco della Musica. Leggi su romadailynews (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma – “Il Lazio e’ la regione che attualmente ha vaccinato il maggior numero di80, con oggi supereremo abbondantemente i 50mila, pari al 13% della popolazione target. Confidiamo, dosi permettendo, di concludere gli80e di proseguire il resto della campagna vaccinale”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio, a margine dell’inaugurazione del cdi vaccinazione Covid 19 all’Auditorium Parco della Musica.

