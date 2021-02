Covid, Palù: «Stringiamo la cinghia per altri tre mesi, poi arriva l’estate e si mitiga tutto» (Di lunedì 15 febbraio 2021) Covid, Giorgio Palù dalle colonne del Corriere della sera torna a rassicurare tutti. Ribadendo che la luce in fondo al tunnel c’è. E che presto cominceremo a intravederla. Al tal proposito, infatti, in un momento in cui tensione contagi rialzano la testa e in cui lo spettro delle variante incombe minaccioso, presidente dell’agenzia italiana del farmaco (Aifa), dichiara: «Chiusure per 3 mesi e avanti con i vaccini. Così ne usciremo». Covid, Palù esorta ad avere in fiducia: in primavera-estate l’infezione mitiga la sua virulenza O meglio: «Se terremo a bada il virus nei prossimi due tre mesi, forse usciremo dal raggio della sua minaccia. Le infezioni respiratorie raggiungono il picco in inverno. E in primavera-estate si mitigano. Dobbiamo aver fiducia! ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 15 febbraio 2021), Giorgiodalle colonne del Corriere della sera torna a rassicurare tutti. Ribadendo che la luce in fondo al tunnel c’è. E che presto cominceremo a intravederla. Al tal proposito, infatti, in un momento in cui tensione contagi rialzano la testa e in cui lo spettro delle variante incombe minaccioso, presidente dell’agenzia italiana del farmaco (Aifa), dichiara: «Chiusure per 3e avanti con i vaccini. Così ne usciremo».esorta ad avere in fiducia: in primavera-estate l’infezionela sua virulenza O meglio: «Se terremo a bada il virus nei prossimi due tre, forse usciremo dal raggio della sua minaccia. Le infezioni respiratorie raggiungono il picco in inverno. E in primavera-estate sino. Dobbiamo aver fiducia! ...

Così al Corriere della Sera Giorgio Palù, presidente dell'agenzia italiana del farmaco Aifa, che della terza ondata dice che "si può evitare. Siamo in una fase discendente della curva epidemica, ...

" La perdita di efficacia dei vaccini non è tale da dover generare sfiducia - prosegue Palù - anche perché mantengono sempre la capacità di bloccare l'infezione attraverso la produzione di anticorpi ...

