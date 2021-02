Agenzia_Ansa : Covid, Brusaferro: 'In aumento le regioni che segnalano la crescita dell'incidenza. Popolazione più giovane sta con… - cesarebrogi1 : Covid, giovane musicista esce dal coma dopo due mesi - LIDAMUGNAI : RT @qn_lanazione: Covid, giovane musicista esce dal coma dopo due mesi - qn_lanazione : Covid, giovane musicista esce dal coma dopo due mesi - domthewizard : RT @LaskaJuventus: Oggi è morto un cugino di mia madre, 54 anni. Aveva un’altra patologia, ma è morto a causa del covid. È una persona che… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid giovane

La Nazione

Prima del, Bogdan Daniel, era unapparentemente in perfetta salute, alto e robusto". Il ricovero nella degenza nodi Medicina, ha permesso alla famiglia di rivederlo dopo quasi un ...... dedicati alla prevenzione furti, contrasto spaccio e degrado, sicurezza stradale e rispetto norme anti. È stato così denunciato unche, coinvolto in incidente stradale nel centro di ...Un giovane è stato denunciato dopo che, coinvolto in un incidente stradale nel centro di Follonica in cui era uscito di strada, è risultato positivo all’alcoltest con valori ben oltre i limiti di legg ...Il fine settimana appena concluso ha visto i Carabinieri della Compagnia di Follonica intervenire per due incidenti ...