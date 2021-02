Canale Cinque blocca Daydreamer, i motivi per cui non va in onda (Di lunedì 15 febbraio 2021) Daydreamer, la nota soap opera turca con protagonista Can Yaman, non andrà in onda domani sera: le ragioni dell’assurda decisione di Canale Cinque Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daydreamer – Le Ali del sogno (@Daydreamerofficiall) Nonostante i telespettatori si fossero abituati al consueto appuntamento del martedì sera, domani “Daydreamer L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 15 febbraio 2021), la nota soap opera turca con protagonista Can Yaman, non andrà indomani sera: le ragioni dell’assurda decisione diVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da– Le Ali del sogno (@officiall) Nonostante i telespettatori si fossero abituati al consueto appuntamento del martedì sera, domani “L'articolo proviene da YesLife.it.

biasbowie02 : RT @lostjnpieces: VIPERELLE NOMINATE IN PRIMA SERATA SU CANALE CINQUE CHI COME NOI - reinajwak : RT @lostjnpieces: VIPERELLE NOMINATE IN PRIMA SERATA SU CANALE CINQUE CHI COME NOI - _imeli : RT @lostjnpieces: VIPERELLE NOMINATE IN PRIMA SERATA SU CANALE CINQUE CHI COME NOI - gildazorzy : RT @lostjnpieces: VIPERELLE NOMINATE IN PRIMA SERATA SU CANALE CINQUE CHI COME NOI - GiadaGummy : RT @lostjnpieces: VIPERELLE NOMINATE IN PRIMA SERATA SU CANALE CINQUE CHI COME NOI -