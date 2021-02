Cambiamo: domani Toti presenta nuova componente Camera (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) – domani, alle ore 18, presso la sala riunioni Capranichetta a piazza di Montecitorio, il presidente Giovanni Toti incontrerà la stampa per annunciare la nascita di una componente alla Camera della quale faranno parte otto deputati di ‘Cambiamo!’ e i due deputati di ‘Popolo protagonista’, movimento guidato dall’onorevole Gianluca Rospi. Nel corso dell’appuntamento, verranno anche illustrate -si legge in una nota- idee e iniziative della componente in merito al nuovo governo Draghi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) –, alle ore 18, presso la sala riunioni Capranichetta a piazza di Montecitorio, il presidente Giovanniincontrerà la stampa per annunciare la nascita di unaalladella quale faranno parte otto deputati di ‘!’ e i due deputati di ‘Popolo protagonista’, movimento guidato dall’onorevole Gianluca Rospi. Nel corso dell’appuntamento, verranno anche illustrate -si legge in una nota- idee e iniziative dellain merito al nuovo governo Draghi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

