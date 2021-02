Buon Compleanno Adriana Del Pozzo | Bernardeschi…

(Di martedì 16 febbraio 2021) …Valentino Rossi, Andrea Ranocchia, Venanzio Postiglione, Lucio Manisco, Edda dell’Orso, Sergio Bianchetto, Renzo Bariviera, Amedeo Goria, John McEnroe, Claudio Amendola, Rosaria Capacchione, Angelo Peruzzi, Vincenza Labriola… Oggi 16 febbraio compiono gli anni:Del, magistrato; Venanzio Postiglione, giornalista; Moreno Cambi, ex calciatore; Lucio Manisco, giornalista, politico; Edda dell’Orso, cantante; Addo Kazianka, ex ciclista; Mauro Severino, regista, sceneggiatore; Sergio Bianchetto, ex ciclista; Marinella Bortoluzzi, ex atleta; Osvaldo Desideri, scenografo; Vittorio Russo, ex calciatore, allenatore; Roberto Innocenti, illustratore; Salvatore Lo Presti, giornalista; Gualtiero Bertelli, cantautore; Giorgio Biasiolo, ex calciatore Milan. Inoltre, festeggiano il: Giorgio Lopez, attore, doppiatore, ...

