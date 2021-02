Bassetti: “Evitiamo di parlare di lockdown nazionale, qualcuno è un disco rotto” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Mai nella sostanza tuttavia, la ‘percezione’ sul da farsi rispetto al Covid, nella forma non accomuna tutti gli esperti. Così, a fronte della visione ‘integralista’ di Ricciardi – che invita ad un lockdown generalizzato per abbassare significativamente le occasioni contagio – dal canto suo il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova (e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria), Matteo Bassetti, mostra ancora una volta una lettura della situazione meno allarmistica. “Se c’è bisogno di mettere un’area in zona rossa – spiega il noto infettivologo ligure – va fatto rapidamente, ma Evitiamo di continuare a parlare di lockdown nazionale perché c’è qualcuno che è diventato un disco ... Leggi su italiasera (Di lunedì 15 febbraio 2021) Mai nella sostanza tuttavia, la ‘percezione’ sul da farsi rispetto al Covid, nella forma non accomuna tutti gli esperti. Così, a fronte della visione ‘integralista’ di Ricciardi – che invita ad ungeneralizzato per abbassare significativamente le occasioni contagio – dal canto suo il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova (e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria), Matteo, mostra ancora una volta una lettura della situazione meno allarmistica. “Se c’è bisogno di mettere un’area in zona rossa – spiega il noto infettivologo ligure – va fatto rapidamente, madi continuare adiperché c’èche è diventato un...

italiaserait : Bassetti: “Evitiamo di parlare di lockdown nazionale, qualcuno è un disco rotto” - Lopinionista : Bassetti: “Se bisogna mettere un’area in zona rossa si faccia rapidamente, ma non continuiamo a parlare di chiusura… - FilippoSala3 : 'Se c'è bisogno di mettere un'area in zona rossa va fatto rapidamente, ma evitiamo di continuare a parlare di chius… - SavioFicorella : 'Se c'è bisogno di mettere un'area in zona rossa va fatto rapidamente, ma evitiamo di continuare a parlare di chius… - fisco24_info : Lockdown Italia, Bassetti: 'Qualcuno è un disco rotto': 'Se c'è bisogno di mettere un'area in zona rossa va fatto r… -