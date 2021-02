Barak nella storia del Verona | è suo il gol numero 1000 in Serie A

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Il gol dicontro il Parma entra di dirittodel: è la retedegli scaligeri in Seire A. Sempre più decisivo Antoninè sempre più decisivo per ilin questo campionato e si guadagna anche un posto inamovibiledel club scaligero. Il gol del 2-1 contro il Parma, infatti, è la retemille del club giallobludellaA: unache continua e che incanta anche gli esteti del calcio con Juric in panchina. ?????. ? ? ? ? ?. Quello di #è il gol1??0??0??0?? delin...

DenisTeddyden23 : @FBiasin Pessina è andato nella squadra che gioca il calcio più simile a quello di Gasperini. In una società che fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Barak nella

Calcio News 24

... per fare coppia con. Pochi invece i dubbi di D'Aversa per il suo Parma, visto il sempre lunghissimo elenco di assenti annunciati che conta il tecnico gialloblu: anche22giornata di Serie ...Fondamentale per il ritrovamento della sostanza è stato il fiuto del cane, cane antidroga ... e' stato cosi' arrestato e verra' giudicato con rito direttissimomattinata odierna, come ...Il gol di Barak contro il Parma entra di diritto nella storia del Verona: è la rete numero 1000 degli scaligeri in Seire A. Sempre più decisivo ...Rete storica quella del centrocampista ceco nel secondo tempo della gara contro il Parma Millesimo gol nella storia dell’Hellas Verona in Serie A. Lo ha segnato di testa sugli sviluppi di un calcio d’ ...