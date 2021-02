Bahrein | dieci anni fa la rivolta stroncata nel silenzio del mondo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Il 14 febbraio 2011, ispirati dalle rivolte della Tunisia e dell’Egitto, decine di migliaia di cittadine e cittadine delsi diedero appuntamento alla Rotonda della Perla, nel quartiere degli affari della capitale Manama. Come in piazza Tahrir al Cairo e, l’anno prima, in molte piazze europee, i manifestanti montarono le tende e rimasero in protesta per alcune settimane con le richieste globali dei movimenti del 2010-11: giustizia, fine della corruzione e delle disuguaglianze, libertà, sviluppo, democrazia, dignità. Le autorità delchiamarono in soccorso il Consiglio di cooperazione del Golfo. L’Arabia Saudita non ci pensò un attimo e invase il piccolo stato-isola alleato. Di questo sanguinoso intervento e della repressione che seguì non si è mai quasi mai parlato: Stati Uniti e Regno Unito hanno imposto il ...