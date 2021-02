Arredo scandinavo | idee e complementi per una casa in stile nordico

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 15 febbraio 2021) L’arredamento in stile nordico continua a piacere molto ed è sempre più diffuso per le sue soluzioni di design facili da abbinare: basta aggiungere alcuni complementi e dettagli per ricreare con poco quell’atmosfera unica fatta di colori chiari e materiali naturali, senza per questo stravolgere la casa. Del resto, lo insegna Ikea, che ha portato questo tipo di design in tutto il mondo con le sue proposte che mescolano arredi classici a mood contemporaneo.