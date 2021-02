Aprilia | uccide un ciclista e sparisce | ritrovato | si stava per dare alla fuga

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Ha investito ilndolo, insieme ad un altroe poi è fuggito. Le forze dell’ordine lo hanno rintracciato. Un pirata della strada si è portato via la sua vita. L’incidente ad, nella giornata di giovedì, quando un uomo dopo aver investito due ciclisti è fuggito via. Dei due, entrambi di nazionalità pakistane, uno è rimasto ucciso sul colpo nell’incidente; erano entrambi due braccianti agricoli e lavoravano nei campi. L’incidente ad, al chilometro 14+150 della strada provinciale 12D Nettuno/Anzio II. Immediatamente sono intervenute le forze dell’ordine della Polizia Stradale die della Sezione Polizia Stradale di Latina, i quali dopo i primi accertamenti del caso e la verifica di filmati di sicurezza e testimonianze, hanno ...

Chi è il pirata della strada L'incidente ad, al chilometro 14+150 della strada provinciale 12D Nettuno/Anzio II. L'investitore aveva fatto perdere le proprie tracce. I primi accertamenti ...I primi accertamenti degli investigatori del Distaccamento Polizia Stradale die della Sezione Polizia Stradale di Latina, incentrati nella raccolta di testimonianze e filmati delle ...Si tratta di un ragazzo di 29 anni che già in passato era stato sottoposto a revisione della patente per guida in stato di ebrezza ...Nle pèomeriggio di ieri, la Polizia Stradale, dopo 48 ore di attività investigative, ha tratto in arresto a Roma il conducente ...