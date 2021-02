Veretout e Pedro affossano l’Udinese | giallorossi al terzo posto in classifica

SkySport : ROMA-UDINESE 3-0 Risultato finale ? ? #Veretout (5’) ? rig. #Veretout (25’) ? #Pedro (90+3’) ? SERIE A – 22^ giorna… - ContropiedeA : Veretout si carica la Roma e segna una doppietta: nel recupero Pedro porta a tre i gol di vantaggio - gemin_steven98 : RT @SkySport: ROMA-UDINESE 3-0 Risultato finale ? ? #Veretout (5’) ? rig. #Veretout (25’) ? #Pedro (90+3’) ? SERIE A – 22^ giornata ?? http… - calciotoday_it : ?? #RomaUdinese 3-0, il lunch match va ai giallorossi ??5' 25' #Veretout (1 rig.) ?93' #Pedro Gli highlights ??… - ReteSport : ??? La #Roma asfalta anche l'#Udinese (33 punti su 11 gare contro le medio-piccole) e si riporta al terzo posto ????… -

Ultime Notizie dalla rete : Veretout Pedro

ROMA - UDINESE 3 - 0 LIVE 5' e 25' su rig., 90'+3ROMA (3 - 4 - 2 - 1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar,(78'), Spinazzola (87' Bruno Peres); Lo. Pellegrini (87' Diawara), Mkhitaryan; Borja Mayoral (69' Dzeko). All. Fonseca UDINESE (3 - 5 - 1 - 1): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; ...... Mancini salva tutto ma il guardalinee segnala un fuorigioco dell'ex Milan 78' - Fonsea sostituisce. Al suo posto in campo entra77' - Secondo tentativo da fuori area di De Paul. Palla ...ROMA - Terzo successo in quattro gare per la Roma. Nel match delle 12.30 i giallorossi hanno battuto 3-0 l'Udinese grazie a una doppietta nel primo tempo (il secondo gol su rigore ...La Roma è riuscita a battere tranquillamente l’Udinese per 3-0, lanciandosi al terzo posto in classifica in Serie A a 43 punti, dominando per gran parte della gara. Dopo la sconfitta contro la Juventu ...