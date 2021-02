Un futuro produttivo. Draghi, come un abile sarto, può ricucire antiche ferite (Di domenica 14 febbraio 2021) A Matteo Renzi, personaggio divisivo, va riconosciuto l’intuito politico che ha portato a questo risultato, traghettando l’Italia da un pantano di indecisionisti, verso l’alba di una possibile rinascita e soprattutto di positiva ricostruzione. Renzi resta il battitore libero, il fuoriclasse e come tutti i fuoriclasse gioca da solo. Sgonfiati gli entusiasmi e i toni enfatici, sarà utile rimanere realisti, molto è da fare e intorno ci sono solo macerie. La politica italiana versa in un grave stato di crisi da ben trent’anni, ovvero da quando il perfetto equilibrio Dc-Pci, persa la bussola a livello internazionale con la fine della Guerra Fredda, non è stata più capace di ricucire un sistema partitico che potesse restituire all’Italia una guida all’altezza del suo potenziale, aprendo le danze alle spinte populiste. Moltissimi sono stati i governi che si ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 14 febbraio 2021) A Matteo Renzi, personaggio divisivo, va riconosciuto l’intuito politico che ha portato a questo risultato, traghettando l’Italia da un pantano di indecisionisti, verso l’alba di una possibile rinascita e soprattutto di positiva ricostruzione. Renzi resta il battitore libero, il fuoriclasse etutti i fuoriclasse gioca da solo. Sgonfiati gli entusiasmi e i toni enfatici, sarà utile rimanere realisti, molto è da fare e intorno ci sono solo macerie. La politica italiana versa in un grave stato di crisi da ben trent’anni, ovvero da quando il perfetto equilibrio Dc-Pci, persa la bussola a livello internazionale con la fine della Guerra Fredda, non è stata più capace diun sistema partitico che potesse restituire all’Italia una guida all’altezza del suo potenziale, aprendo le danze alle spinte populiste. Moltissimi sono stati i governi che si ...

