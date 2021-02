Ultime Notizie Roma del 14-02-2021 ore 18:10 (Di domenica 14 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale ancora una buona sera una buona domenica da parte di Francesco tale Nuovo appuntamento con l’informazione è urgente cambiare subito la strategia di contrasto al Virus necessari Londra o totale in tutta Italia immediato che prevede anche la chiusura delle scuole facendo Salve le attività essenziali di durata limitata lo afferma all’ansa Walter Ricciardi consigliere del ministro della Salute che definisce non compatibile con la situazione attuale la riapertura degli impianti da sci una richiesta che suscita l’immediata reazione del leader della Lega Salvini Non ho parole non se ne può più di esperti che parlano i giornali seminando paure insicurezze fregandosene di tutto e tutti confidiamo che con draghi la situazione torni alla normalità anche comitato tecnico-scientifico concorda sullo stop allo sci e vuole il mantenimento di misure ... Leggi su romadailynews (Di domenica 14 febbraio 2021)dailynews radiogiornale ancora una buona sera una buona domenica da parte di Francesco tale Nuovo appuntamento con l’informazione è urgente cambiare subito la strategia di contrasto al Virus necessari Londra o totale in tutta Italia immediato che prevede anche la chiusura delle scuole facendo Salve le attività essenziali di durata limitata lo afferma all’ansa Walter Ricciardi consigliere del ministro della Salute che definisce non compatibile con la situazione attuale la riapertura degli impianti da sci una richiesta che suscita l’immediata reazione del leader della Lega Salvini Non ho parole non se ne può più di esperti che parlano i giornali seminando paure insicurezze fregandosene di tutto e tutti confidiamo che con draghi la situazione torni alla normalità anche comitato tecnico-scientifico concorda sullo stop allo sci e vuole il mantenimento di misure ...

fanpage : Giuseppe #Conte lascia Palazzo Chigi tra gli applausi dei dipendenti - fanpage : 'Un governo che sembra Jurassic Park', parole durissime di Nicola Morra #giuramento #GovernoDraghi - fanpage : 'Il super ministero chiesto da Beppe Grillo non c'è. Noi non abbiamo votato per questo sulla piattaforma Rousseau'… - TerraAriaFuoco : RT @sole24ore: Coronavirus, in Umbria e Toscana aumentano i ricoveri - scalise_luigia : RT @CommentoRimosso: #Coronavirus, ultime notizie, #Abruzzo, €Liguria, #Toscana e #Trento arancioni. CTS: 'No a riapertura impianti da sci'… -