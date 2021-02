Sindaco nel Vco, restate a casa. Scuola primaria e infanzia chiuse per 15 giorni (Di domenica 14 febbraio 2021) ''Rimanere a casa e limitare gli spostamenti''. E' l'appello lanciato oggi da Massimo Patritti, Sindaco di Re, piccolo comune di 700 abitanti in Valle Vigezzo, una laterale dell'Ossola (Vco) L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 14 febbraio 2021) ''Rimanere ae limitare gli spostamenti''. E' l'appello lanciato oggi da Massimo Patritti,di Re, piccolo comune di 700 abitanti in Valle Vigezzo, una laterale dell'Ossola (Vco) L'articolo .

Dani65489209 : RT @michelegiorgio2: ? Una giornata iniziata male con la notizia inquietante che Bassolino si ricandida a sindaco, si è chiusa nel migliore… - orizzontescuola : Sindaco nel Vco, restate a casa. Scuola primaria e infanzia chiuse per 15 giorni - Miti_Vigliero : RT @Ansa_Piemonte: Covid: sindaco nel Vco, restate a casa. Scuole chiuse per quindici giorni #ANSA - pietrogranero : RT @majap: Questo è Boris Pahor, triestino, sloveno, scrittore. A 107 anni è anche il sopravvissuto più anziano al mondo. Ieri, il sindaco… - Ansa_Piemonte : Covid: sindaco nel Vco, restate a casa. Scuole chiuse per quindici giorni #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Sindaco nel A San Valentino 100 cartoline d'amore per Orvieto

Le coppie partecipanti, tutte orvietane, nel rispetto delle normative anti Covid sono arrivate alla ... 'Malgrado la situazione difficile - ha detto il sindaco Roberta Tardani - Orvieto non rinuncia a ...

Bra conferma Cheese 2021, la Fiera di Pasqua spostata all'autunno

... e in particolare alla seconda settimana di novembre, 'con l'avviso " aggiunge ancora il sindaco " ... per i quali si punterà a ripetere quanto di buono fatto nel 2020: proposte di qualità, ma dai ...

Covid: sindaco nel Vco, restate a casa - Piemonte Agenzia ANSA Bassolino torna in campo: "Mi candido a sindaco di Napoli"

Cinque anni fa la contestata vicenda delle primarie del Pd, che per ora ha reagito con freddezza all'annuncio. Nel '93 il primo mandato a Palazzo San Giacomo ...

Petitti e Sadegholvaad si incontrano. Sarà presente anche Calvano

Pensare di trovare l’unità su una delle candidature non sembra politicamente possibile per ovvie ed evidenti ragioni.

Le coppie partecipanti, tutte orvietane,rispetto delle normative anti Covid sono arrivate alla ... 'Malgrado la situazione difficile - ha detto ilRoberta Tardani - Orvieto non rinuncia a ...... e in particolare alla seconda settimana di novembre, 'con l'avviso " aggiunge ancora il" ... per i quali si punterà a ripetere quanto di buono fatto2020: proposte di qualità, ma dai ...Cinque anni fa la contestata vicenda delle primarie del Pd, che per ora ha reagito con freddezza all'annuncio. Nel '93 il primo mandato a Palazzo San Giacomo ...Pensare di trovare l’unità su una delle candidature non sembra politicamente possibile per ovvie ed evidenti ragioni.