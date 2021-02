Serie D, l'Arzachena Academy torna alla vittoria, in casa, contro l'Afragolese (Di domenica 14 febbraio 2021) Note : gara disputata a porte chiuse come da DPCM del 14/01/21 (Visited 41 times, 41 visits today) Notizie Simili: Arzachena Academy, sconfitta in trasferta contro il… Calcio, Serie D, l'... Leggi su galluraoggi (Di domenica 14 febbraio 2021) Note : gara disputata a porte chiuse come da DPCM del 14/01/21 (Visited 41 times, 41 visits today) Notizie Simili:, sconfitta in trasfertail… Calcio,D, l'...

76Patrizio : Serie D - Arzachena-Afragolese: 2-0. L'emergenza non permette ai rossoblu di ripartire » Tutto Eccellenza… - ftg_soccer : GOAL! Chiangmai in Thailand Thai League Two Chiangmai 1-0 Ayutthaya United GOAL! Arzachena in Italy Serie D: Girone… - NotiziarioC : Afragolese, le scelte di Masecchia per la sfida in casa dell'Arzachena - CentotrentunoC : #SerieD ?? Il momento della consueta analisi del lunedì per le squadre sarde in quarta serie ?? Dalla crisi… - NotiziarioC : L'Arzachena cade in casa del Muravera: il derby è gialloblù -