Serie A, c’è Inter-Lazio: le formazioni ufficiali (Di domenica 14 febbraio 2021) Le formazioni ufficiali di Inter-Lazio, match della 22a giornata della Serie A Tutto pronto a San Siro dove tra poco meno di un’ora si giocherà Inter–Lazio, match della ventiduesima giornata della Serie A. All’andata pareggio per 1 a 1. Da pochi minuti i due allenatori, Antonio Conte e Simone Inzaghi, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Inter-Lazio, eccole: Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 24 Eriksen, 14 Perisic; 9 Lukaku, 10 Lautaro.A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 15 Young, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 99 ... Leggi su intermagazine (Di domenica 14 febbraio 2021) Ledi, match della 22a giornata dellaA Tutto pronto a San Siro dove tra poco meno di un’ora si giocherà, match della ventiduesima giornata dellaA. All’andata pareggio per 1 a 1. Da pochi minuti i due allenatori, Antonio Conte e Simone Inzaghi, hanno comunicato ledi, eccole:(3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 24 Eriksen, 14 Perisic; 9 Lukaku, 10 Lautaro.A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 15 Young, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 99 ...

AntoVitiello : #Calhanoglu compie 27 anni, vive il momento migliore in carriera. In serie A è il Re degli assist, 8 in totale e pr… - tuttosport : #Inter, l'ultimo trofeo? C'erano Napolitano, Obama e Ratzinger - Gazzetta_it : C'è un #Drogba in Serie D! Il figlio di Didier prova a sfondare in Lombardia #Caratese - PeppeMur84 : @Mariagr89063037 @enzomarangio Stesso discorso della mia risposta precedente. Brighenti, Felix Correia e Marques se… - GHINODITACCO18 : @Poiana46 Certo. Prima doveva stare dentro perché aveva il ministero degli interni e non c’era il PD, oggi ha die m… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie c’è Sempre più successo per le piattaforme cashback: ecco tutto quello che c'è da sapere Fortune Italia