Saelemaekers perde | record sfumato Castillejo | il giudizio è s v

(Di domenica 14 febbraio 2021) Trasferta da dimenticare per tutto il Milan, quella del Picco. Ma in particolar modo per Alexis. Il belga, oltre a essere stato protagonista di una prestazione insufficiente, ha visto ...

La Gazzetta dello Sport

Nel campionato italianonon aveva mai perso in 29 partite: la 30esima gli è stata fatale. Il record è detenuto da Demetrio Albertini, 54 volte imbattuto prima di andare k.o.....non spingono mai sulle fasce laterali dove davanti a loro fanno scena muta anchee ... poi però nessuno ha la zampata finale, soprattutto Agudelo chel'attimo buono per colpire all'...Le pagelle di Spezia-Milan, gara della 22^ giornata di Serie A, terminata 2-0 al 'Picco'. Brutta partita dei rossoneri, che hanno perso meritatamente ...Quattro sconfitte in 10 partite nel 2021, quella contro lo Spezia senza neanche un tiro in porta. Il modo peggiore per entrare nella settimana del derby ...